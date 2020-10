Twee Nederlanders gearresteerd na vondst 21 kalasjnikovs en 150.000 euro in Belgische garage

De Belgische politie heeft twee Nederlanders aangehouden in verband met de vondst van 21 kalasjnikovs, drugs en een flink geldbedrag in een garagebox in Weelde (bij Antwerpen). De federale gerechtelijke politie (FGP) was getipt door Franse collega’s.

De Franse politie had op 5 oktober in de buurt van het Franse Cambrai een auto met twee mensen tegengehouden die vier kalasjnikovs in hun auto hadden. Zij zeiden op weg te zijn naar Antwerpen.

De Franse politie bracht de collega’s van FGP Antwerpen op de hoogte. Die deed op 8 oktober twee huiszoekingen in Borgerhout en een garagebox in Weelde (Ravels). Samen met de lokale politie werd daar een inval gedaan.

Kristof Aerts van het Antwerpse parket: ,,De buit is indrukwekkend. We kunnen van een heus arsenaal spreken met 21 kalasjnikovs, pistolen, laders, geluidsdempers en munitie. Er is ook cocaïne en 150.000 euro in beslag genomen.”

De twee verdachten zijn in België gearresteerd. Het gaat om een Nederlandse man en een Nederlandse vrouw van Turkse origine. De man is door de onderzoeksrechter in Turnhout vrijgelaten. De vrouw is onder elektronisch toezicht geplaatst.