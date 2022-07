Twee Nederlandse fietsers doodgereden in Midden-Frankrijk

De twee inzittenden van de auto moesten uit het wrak worden bevrijd, berichtten plaatselijke media. De bestuurster raakte gewond en is naar een ziekenhuis in het nabijgelegen Blois overgebracht. Haar passagier raakte levensgevaarlijk gewond en is naar een ziekenhuis in Tours gevlogen.

‘Onbegrijpelijk’

De burgemeester is naar de plek van het ongeluk gegaan en noemde het ongeval ‘onbegrijpelijk’. Op de plek des onheils geldt een maximum snelheid van 70 kilometer per uur, weet NU.nl. Het gebeurde op een rechte weg en de automobiliste had de zon in de rug. De politie is een onderzoek naar het ongeval gestart.



De nabestaanden van de omgekomen Nederlanders krijgen bijstand van het ministerie van Buitenlandse Zaken.