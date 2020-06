Twee neonazi's vast na aanslag op woning activiste in Duitsland

De Duitse politie heeft twee mannen aangehouden die ervan verdacht worden een aanslag te hebben gepleegd op de woning van een 41-jarige vrouw in de buurt van Göttingen (Nedersaksen). Het gaat om rechtsextremisten van 23 en 26 jaar oud. Laatstgenoemde raakte zwaargewond doordat het explosief dat hij in de woning wilde gooien vroegtijdig ontplofte, melden Duitse media.

De vrouw staat volgens de deelstaatminister van Binnenlandse Zaken bekend om haar strijd tegen rechts in de regio. De twee verdachten behoren tot de extreem-rechtse scene in de stad, aldus minister Boris Pistorius (SPD).

Het duo blies gistermorgen de brievenbus op in de voordeur van de woning van de activiste in Einbeck. Ondanks dat het explosief vroegtijdig afging, vlogen door de kracht houten fragmenten van de opvangkast aan de binnenkant vele meters het woongedeelte in. Er vielen geen gewonden.

Een getuige zag na de knal twee verdachten wegrennen en belde de politie. Die kon de mannen korte tijd later inrekenen in een appartement waar het bloedspoor van een van hen naartoe leidde. De 26-jarige is volgens het Openbaar Ministerie een bekende. Hij werd eind vorig jaar aangeklaagd wegens opruiing. In het appartement van de twee werden wapens in beslag genomen.

De 26-jarige bezocht in november met twee andere rechtsextremisten het concentratiekampmonument in het nabijgelegen Moringen. Ze bagatelliseerden tegenover medewerkers de detentie van mannen, vrouwen en jongeren in het door de SS geleide kamp. Ook poseerde het trio in extreemrechtse T-shirts voor de poorten van het voormalige concentratiekamp.

Reeks aanvallen op antifascisten

De omvang van de schade bewijst volgens de advocaat van de 41-jarige vrouw de kracht van het explosief. ,,Je moet er niet aan denken wat had kunnen gebeuren als er iemand in de buurt van de deur was geweest’’, verklaarde hij tegenover de Noord-Duitse publieke omroep NDR. Zijn cliënte was volgens hem in het verleden ‘al doelwit van bedreigingen van leden van de neonazi-scene in Einbeck’. De aanslag had naar zijn zeggen een nieuwe, gevaarlijkere dimensie. In het zuiden van de deelstaat Nedersaksen is volgens de advocaat al geruime tijd sprake van ‘een reeks aanvallen door neonazi’s op geëngageerde antifascisten’.