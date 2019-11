Twee nonnen zwanger na missie in Afrika: Katholieke kerk start onderzoek

De Katholieke Kerk is een onderzoek gestart naar twee nonnen uit Italië die zwanger zijn geraakt tijdens een missie in Afrika. Het schandaal veroorzaakt beroering tot in Rome.

De twee van oorsprong Afrikaanse vrouwen woonden en werkten in twee afzonderlijke kloosters in de provincies Messina en Ragusa in Sicilië en waren tijdelijk op liefdadigheidsmissie in Afrika. Ondanks hun ‘gelofte van kuisheid’ verwachten ze nu een kindje. Een van de nonnen, een moeder-overste, ontdekte haar zwangerschap zelf. De andere, een 34-jarige vrouw, vernam het volgens persbureau ANSA tijdens een medisch onderzoek dat volgde op buikpijnklachten.

De nonnen staan beide bekend om hun grote inzet maar het is hoogst onzeker of ze hun werk kunnen blijven uitoefenen. ,,Het schandaal veroorzaakt grote beroering’’, verklaarde een kerkelijke bron uit Rome tegenover het persbureau. ,,Het is duidelijk dat de vrouwen een seksuele relatie hebben gehad.’’ Er zou druk op de twee worden uitgeoefend om hun baan op te geven en de Katholieke Kerk te verlaten.

De vrouwen woonden en werkten in Sicilië maar waren tijdelijk op missie in Afrika. © Shutterstock

Moeder-overste

De 34-jarige non zou zich in Palermo voorbereiden op de komst van haar kind en met de gedachte spelen het kloosterleven achter zich te laten. De moeder-overste is al teruggekeerd naar haar thuisland Madagaskar.

Een van de vrouwen zat in het klooster in de provinciehoofdstad Ragusa. Burgemeester Salvatore Riotta vertelde ‘dat het nieuws een schok was, maar dat het beter was stilgehouden’.

Paus Franciscus heeft nog niet gereageerd, maar het schandaal zou beroering veroorzaken tot in Rome. © Photo News

Seksueel misbruik