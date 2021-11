Twee ontvoerde missionarissen op Haïti vrijgelaten, andere vijftien nog vast

Twee van de zeventien Noord-Amerikaanse missionarissen die in oktober door een bende op Haïti werden ontvoerd zijn zondag vrijgelaten. De kerkelijke organisatie waarbij zij zijn aangesloten meldt dat de twee in goede doen zijn. Of het om twee van de twaalf volwassenen of twee van de vijf kinderen gaat, kon Christian Aid Ministries zondag nog niet zeggen.

De Haïtiaanse bende 400 Mawozo ontvoerde de groep missionarissen uit de Verenigde Staten en Canada op 16 oktober op klaarlichte dag. Dat gebeurde nadat de groep een bezoek had gebracht aan een weeshuis in de hoofdstad Port-au-Prince. De bende eist 17 miljoen dollar (bijna 15 miljoen euro) aan losgeld. Of er losgeld is betaald voor de vrijlating van de twee, is niet duidelijk.

,,We kunnen slechts beperkte informatie verstrekken, maar kunnen melden dat de twee vrijgelaten gijzelaars veilig zijn, in goede gezondheid verkeren en momenteel worden verzorgd’’, schrijft Christian Aid Ministries in een verklaring op haar website. Om daaraan toe te voegen: ,,We kunnen de namen van degenen die zijn vrijgelaten, de redenen voor hun vrijlating, het land waar zij vandaan komen en waar zij zich op dit moment bevinden nog niet bekendmaken.’’

De Verenigde Staten zeiden eerder er ‘alles aan zullen te doen’ om de gegijzelden vrij te krijgen. ,,We zijn onophoudelijk gefocust op deze zaak’’, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken daarover tijdens een bezoek aan Ecuador. Of de VS een rol hebben gespeeld bij de vrijlating is evenmin bekendgemaakt.

In Port-au-Prince is geweld aan de orde van de dag. Bendes hebben de controle in steeds meer delen van de hoofdstad overgenomen. De politie is al langere tijd op zoek naar de leider van 400 Mawozo. Hij wordt verdacht van allerlei misdrijven, waaronder moord, ontvoering en het overvallen van vrachtvoertuigen.

Het aantal ontvoeringen in Haïti is flink gestegen sinds president Jovenel Moïse in juli werd vermoord. In totaal werden dit jaar al meer dan achthonderd mensen gekidnapt in het land.