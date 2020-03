‘Twee prinsen Saoedi-Arabië opgepakt voor beramen coup’

In Saoedi-Arabië zijn twee leden van de koninklijke familie gearresteerd op verdenking van het beramen van een coup tegen koning Salman en zijn beoogd opvolger, kroonprins Mohammed bin Salman. Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal . Volgens The New York Times gaat het om drie leden.

The Wall Street Journal schrijft dat de jongere broer van de 84-jarige koning, prins Ahmed bin Abdulaziz al Saud, en een neef van de vorst, prins Mohammed bin Nayef, zijn opgepakt door beveiligers van het hof. Ze zouden worden beschuldigd voor verraad. Volgens The New York Times is ook de jongere broer van prins Nayef gearresteerd. De Saoedische autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de berichtgeving.

Mohammed bin Nayef is een vroegere machtige figuur aan het Saoedische hof. Hij stond voorheen aan het hoofd van de eenheid die terrorisme bestrijdt en was tot 2017 kroonprins en minister van Binnenlandse Zaken. Toen nam koning Salman hem die titel af en plaatste zijn zoon als eerste in de lijn voor troonsopvolging. Kroonprins Mohammed bin Salman liet later dat jaar meerdere leden van het hof oppakken wegens corruptie.

De kroonprins is de feitelijk leider van het land en probeert de laatste jaren sociale en economische hervormingen door te voeren. Tegelijkertijd treedt hij in eigen land hard op tegen critici van zijn bewind. Hij probeert zijn greep op de macht te versterken door religieuze en militante leiders, prinsen en belangrijke zakenmensen vast te zetten.

Recent ligt hij nationaal en internationaal onder vuur vanwege de slepende oorlog in Jemen, de aanvallen op olie-installaties in het land en de moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel in 2018. De kroonprins zou betrokken zijn bij de dood van Khasshoggi, maar heeft dat altijd ontkend.

Prins Ahmed, de enige nog levende volle broer van koning Salman, zou in 2017 als een van de weinigen in de koninklijke familie bezwaar hebben gemaakt tegen het benoemen van Mohammed bin Salman tot kroonprins, aldus Saoedische bronnen. Tegenstanders van de kroonprins zouden in hem een mogelijk betere opvolger zien van de nu 84-jarige vorst.