Twee raketten afgevuurd op zwaarbewaakte diplomatenwijk Bagdad

Twee raketten zijn in de nacht van zaterdag op zondag afgeschoten op de zwaarbeveiligde Groene Zone in Bagdad, meldden Iraakse veiligheidstroepen in een verklaring. Eén raket werd vernietigd door een luchtafweersysteem en de andere belandde in de buurt van een festivalterrein. Er zijn geen meldingen van slachtoffers. In deze zwaarbeveiligde zone zijn overheidsgebouwen en buitenlandse ambassades gevestigd.