Twee Venezolanen omgekomen tijdens vluchtpoging naar Aruba

Verkiezin­gen Afghanis­tan deels uitgesteld door chaos en dreigemen­ten

20 oktober Voor het eerst in acht jaar mochten Afghanen vandaag hun stem uitbrengen voor een nieuw parlement. Maar dreigementen van de radicaalislamitische Taliban overschaduwen de stembusgang. In sommige delen van het land is de verkiezing daarom uitgesteld tot morgen.