Twee verdachten van steekpartijen Canada aangeklaagd voor moord, zoektocht gaat door

De Canadese nationale politie (RCMP) is ‘met maximale middelen’ en ‘actief’ op zoek naar de twee verdachten, en roept het publiek op uit te kijken naar een zwarte SUV met een kenteken uit de provincie Alberta.

De politie heeft de namen van de verdachten en hun foto's en signalement vrijgegeven. Damien (31) en Myles Sanderson (30) zouden op de vlucht zijn geslagen in een zwarte Nissan Rogue. De mannen worden verdacht van het doodsteken van tien mensen in een inheemse gemeenschap in James Smith Cree Nation en de nabijgelegen stad Weldon, in de provincie Saskatchewan.

,,Helaas zijn beide mannen nog steeds op vrije voeten, ondanks niet-aflatende inspanningen van de Royal Canadian Mounted Police en de Regina Police gedurende de nacht”, zei politiechef Evan Bray van Regina in een Twittervideo. ,,We zijn ervan overtuigd dat iemand de verblijfplaats van deze twee kent en informatie heeft die waardevol zal zijn voor de rechtshandhaving.”

Kritieke toestand

In een persconferentie maandag bevestigde de politie het eerder genoemde aantal doden en gewonden ten gevolge van de steekpartijen, hoewel dit aantal ook hoger kan liggen: ,,Er kunnen nog meer gewonde slachtoffers zijn die zichzelf naar verschillende ziekenhuizen hebben vervoerd”, zei een RCMP-commandant. Meerdere gewonden verkeren nog altijd in kritieke toestand.

De dodelijke steekpartijen gebeurden zondag kort na elkaar in dorpjes op het platteland van Canada. De politie begon rond 05.40 uur telefoontjes over steekpartijen te krijgen. Ze heeft een waarschuwing ‘voor gevaarlijke personen’ afgegeven voor de provincie Saskatchewan, waar de steekpartijen plaatsvonden, en voor buurprovincies Alberta en Manitoba.

Volgens een politiewaarschuwing die kort na de middag werd afgegeven, zou het tweetal zich mogelijk in Regina bevinden, de hoofdstad van de provincie Saskatchewan. Daar was al een grote politiemacht gemobiliseerd vanwege een Canadese voetbalwedstrijd in het Mosaic Stadion nabij het centrum van de stad. Het was echter onduidelijk in welke richting de verdachten waren gevlucht en of ze inmiddels van voertuig zijn gewisseld.

De reeks steekpartijen is een van de grootste massamoorden in de Canadese geschiedenis. De dodelijkste schietpartij van het land vond plaats in 2020, toen een man vermomd als politieagent mensen in hun huis doodschoot en op meerdere plekken branden stichtte in de provincie Nova Scotia. Hij doodde 22 mensen. In 2019 doodde een man tien voetgangers met een busje.

Willekeurig

De politie laat weten dat sommige slachtoffers een gericht doelwit leken bij de aanvallen, terwijl anderen willekeurig gekozen zouden zijn. ,,Niemand in deze stad zal ooit nog slapen”, zei Ruby Works, inwoner van Weldon en naaste van een van de slachtoffers. ,,Ze gaan doodsbang zijn de deur open te doen.”

Een van de tien slachtoffers is de 77-jarige Wes Peterson, meldt de Canadese nieuwszender APTN. De weduwnaar werd in zijn woning in Weldon neergestoken, terwijl zijn volwassen kleinzoon zich op dat moment in de kelder bevond. Ook de gescheiden moeder Lana Head en haar vriend overleefden de aanval niet, bevestigt de ex van Head aan APTN. Head laat twee dochters achter. Enkele uren voor de steekpartij postte ze op Facebook dat ze zoveel ‘goede herinneringen’ had om te ‘koesteren'.

,,Het is ziek hoe gevangenis, drugs en alcohol vele levens kunnen vernielen”, zei Brett Burns, de ex-man van Head. Vrienden en familie reageerden geschokt op haar dood. ,,Niet de manier waarop ik had gewild dat ze deze wereld had verlaten”, zei Melodie Whitecap, een jeugdvriend.

De politie zegt onderzoek te doen op dertien plaatsen delict. Wat het motief van de twee is, is nog onduidelijk. Het hoofd van de Federatie van Soevereine Inheemse Naties suggereerde in een statement dat de steekpartij druggerelateerd zou kunnen zijn. ,,Dit is de destructie die we onder ogen zien als schadelijke illegale drugs onze gemeenschap binnendringen”, zei Bobby Cameron, hoofd van de Federatie.



