Twee vermiste kinderen dood teruggevonden in Spanje

Verstopt in ton

Meteen werd een grote zoekactie in gang gezet. Een dag later werd de vrouw gevonden. Ze lag halfnaakt en in foetushouding in een grote ton, amper in staat om de agenten te woord te staan. De vrouw werd samen met haar man meegenomen naar het politiebureau. Beide ouders legden tegenstrijdige verklaringen af. Van de kinderen was ondertussen nog geen enkele spoor. De Spaanse politie zocht met honderd man, politiehonden en een helikopter.