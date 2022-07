Tweede agent veroordeeld tot 2,5 jaar cel na moord op George Floyd, broer noemt straf ‘belediging’

In februari werden Lane en zijn collega’s Alexander Kueng en Tou Thao, die er destijds ook bij waren, door een rechtbank schuldig bevonden aan het schenden van Floyds burgerrechten. De ex-politieagenten werden ervan beschuldigd geen medische hulp te hebben verleend. Lane hield Floyds benen vast terwijl ex-agent Derek Chauvin zijn knie 9,5 minuut op de nek van Floyd drukte, waardoor Floyd om het leven kwam. Chauvin werd eerder al veroordeeld tot 22,5 jaar voor moord. Onlangs veroordeelde een rechtbank de 46-jarige Chauvin tot nog eens 21 jaar cel.



De opgelegde straf voor Lane is lager dan waar de aanklager en de familie van Floyd op hadden gehoopt. Zij hadden gevraagd om zeker vijf jaar celstraf. Volgens Philonise Floyd, de broer van George, verdient Lane geen genade ondanks dat hij zijn collega's tot twee keer aan toe vroeg of Floyd niet op zijn zij gelegd moest worden. ,,Agent Lane greep op geen enkele manier in’’, oordeelt Philonise, die de opgelegde straf ‘een belediging’ noemt. ,,Het hele rechtssysteem moet afgebroken en opnieuw opgebouwd worden.’’ Ook de aanklager zegt dat Lane ‘ervoor koos niet in te grijpen’. ,,Er moet een grens zijn waarop het blind volgen van een leidinggevende, zelfs in het geval van een beginnend agent, niet meer acceptabel is.’’



Lane zei tijdens een eerdere zitting dat hij zich niet realiseerde hoe kritiek de situatie van Floyd was, totdat het ambulancepersoneel hem omdraaide.