Tweede dode door apenpokken in Europa: opnieuw Spaans slachtoffer van virus

Spanje is zwaar getroffen door de ziekte met inmiddels 4298 bevestigde gevallen. Van de 3750 besmette personen over wie informatie beschikbaar is, werden er 120 in het ziekenhuis opgenomen. De meeste besmette personen in Spanje zijn man, de gemiddelde leeftijd is 37 jaar.



Eerder vandaag meldde ook Brazilië een sterfgeval als gevolg van het apenpokkenvirus. Het zou gaan om de zesde dode tijdens de recente uitbraak van de apenpokken en de eerste buiten Afrika. Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat het gaat om een 41-jarige man die kanker en een verzwakt immuunsysteem had.