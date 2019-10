Tweede dode door ingestort Hard Rock hotel in New Orleans

Volgens de plaatselijke autoriteiten is de zoekactie naar de vermiste man en mogelijk nog meer slachtoffers gestaakt omdat het in New Orleans (Louisiana) donker werd. Bij daglicht wordt de reddingactie weer hervat. Het pand, dat in het voorjaar van 2020 zou worden opgeleverd, is momenteel levensgevaarlijk om te doorzoeken. De bovenste acht verdiepingen van het hotel met 350 kamers zijn grotendeels ingestort en lagere etages zouden onstabiel zijn.

De brandweer en politie kunnen nog niets zeggen over de oorzaak. ,,Onze prioriteit ligt bij het zoeken naar de vermisten. We laten drones rondvliegen om de boel te inspecteren’’, aldus een zegsman van de brandweer. De enorme bouwkranen op het dak van het hotel zouden volgens omstanders ‘heen-en-weer wiegen’. Of er een risico is dat de kranen omvallen, is nog onduidelijk. Evenmin is helder of het bedrijf, dat verschillende aannemers liet bouwen aan het pand, zich heeft gehouden aan voorgeschreven constructies en veiligheidseisen.