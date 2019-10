Tweede klokkenluider met informatie tegen Trump treedt naar voren

Vanaf 2021 nieuwe nachttrein tussen Amsterdam en Wenen

10:25 De Oostenrijkse Staatsspoorwegen (ÖBB) zijn van plan om vanaf januari 2020 een nachttrein te laten rijden tussen Brussel en Wenen. ,,We werken met urgentie aan een nachttrein van en naar Brussel, waarmee we in januari volgend jaar al willen starten. Een extra verbinding van Wenen richting Amsterdam zal een jaar later volgen.”