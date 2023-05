Tweede ronde waarschijnlijk in Griekse parlementsverkiezingen

Met video Hevige overstro­min­gen: zeker 36.000 Italianen geëvacu­eerd, premier keert eerder terug van G7-top

In de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna is de regen teruggekeerd, nadat het gebied deze week was getroffen door zware overstromingen en aardverschuivingen na hevige regenval. Maar liefst ruim 36.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Het noodweer heeft zeker veertien mensen het leven gekost. Premier Meloni keert een dag eerder terug van de G7-top in Japan.