Tweelingzus (96) sterft 2 dagen vóór vaccinbrief aan corona, zus overleeft virus

Overlijden aan het coronavirus terwijl je in de wacht staat om het verlossende vaccin te krijgen. Het overkwam de 96-jarige Doris Hobday, de helft van de oudste identieke tweeling van het Verenigd Koninkrijk. Haar overlijden dompelt de familie en Britse showbizz in diepe rouw. Hobday en haar zus, die inmiddels uit het ziekenhuis is ontslagen, groeiden in de loop der jaren uit tot geliefde talkshowgasten.

Doris Hobday en Lilian Cox, twee onafscheidelijke zussen uit het Britse plaatsje Tipton, verwierven landelijke bekendheid met hun hilarische en vaak platvloerse interviews op televisie, waarin ze met hun positieve instelling en gevoel voor humor de harten van miljoenen Britten wisten te veroveren. Grapjes over het binnenstebuiten dragen van lingerie en hun voorliefde voor acteur Jason Statham werden te pas en te onpas gemaakt. Eén van hun meest memorabele tv-momenten was in mei vorig jaar, toen ze talkshowhost Pierce Morgan van Good Morning Britain hun geheim van een lang leven verklapten: het hebben van heel veel seks.

De zussen, die liefkozend de Tipton Twins werden genoemd, en hun familie namen de maatregelen tegen het coronavirus zeer serieus, maar toch raakten de twee rond de jaarwisseling door nog onbekende oorzaak besmet. ,,We zijn allebei in shock. We zijn het grootste deel van 2020 binnengeweest, hebben ons aan alle regels gehouden en zijn voorzichtig. Nu is dit gebeurd en kunnen we niet achterhalen waarom of waar we het hebben opgepikt. We zijn allebei nog niet klaar, want we hebben Jason Statham nog steeds niet ontmoet!”, grapten de twee op Facebook.

Op dinsdag 5 januari, slechts enkele dagen na positief te zijn getest, stierf Hobday echter aan de gevolgen van het virus. Haar dood kreeg twee dagen later nog een extra zwart randje, toen er een brief op de deurmat belandde waarin werd medegedeeld dat ze op zeer korte termijn gevaccineerd zou worden.

Onafscheidelijk

Lilian en Doris waren als tweeling onafscheidelijk. Ze deden alles samen, woonden na de dood van hun echtgenoten in dezelfde straat en werkten tot aan hun pensioen als collega’s in een bierfabriek in Birmingham. ,,Ze waren vastberaden om samen honderd te worden. Ze hadden zoveel om voor te leven”, citeert Piers Morgan, presentator van Good Morning Britain, zichtbaar geëmotioneerd uit een verklaring van de familie. Morgan betitelde de Tipton Twins als een van de meest bijzondere gasten die hij in zijn show heeft mogen ontvangen. ,,Ze brachten zon in ons leven met hun aanstekelijke humor. Ze vormden een geweldig duo en waren al 96 jaar lang onafscheidelijke zussen”, aldus Morgan.

Dat het coronavirus in zo'n korte tijd zo’n enorme impact had op Hobday, noemt de familie ‘wreed’. ,,Ze was nog maar een paar weken verwijderd van haar veilige haven. Onze gedachten gaan uit naar alle gezinnen die een verlies hebben geleden door Covid. We dringen er bij mensen op aan dit heel serieus te nemen. Als u het vaccin krijgt aangeboden, neem het dan, weiger het niet. Doris heeft deze keuze niet gekregen.”

Ingelicht

Lilian Cox is vanwege haar herstel pas afgelopen maandag ingelicht door haar familie. Ze is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis van de nasleep van het virus. ,,We zijn zo dankbaar voor alle speciale herinneringen die we hebben gecreëerd en die we met jullie allemaal mogen delen”, besluit de familie.

Hobday zal binnenkort worden begraven naast haar echtgenoot, die ze elf jaar geleden verloor na een ‘gelukkig huwelijk van 65 jaar’, aldus haar familie.

