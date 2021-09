Twintig gewonden na explosie in flatgebouw in Zweedse stad Göteborg

Het is nog niet duidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt. Het gebouw werd direct na de ontploffing ontruimd. Dat was lastig, aangezien er brand uitbrak in drie trappenhuizen. Zweedse media melden dat sommige bewoners van de lagere verdiepingen van hun balkon naar beneden sprongen. Zo meldt het Zweedse Aftonbladet dat er snel na de explosie paniek en chaos ontstond, doordat er vrijwel direct vuur- en rookontwikkeling was. Een aantal bewoners sprak hun vermoeden uit dat de brand was ontstaan in de kelder.



De hulpdiensten in de stad zijn massaal uitgerukt om de brand in het gebouw te blussen en de bewoners te helpen. Er komen nog steeds grote rookpluimen uit het gebouw. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De politie doet er op dit moment onderzoek naar. Maar heeft nog geen verdachte op het oog.