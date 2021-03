Twintig honden nabij Sydney gered van verdrinkingsdood

Reddingswerkers die met een opblaasbare boot op zoek waren naar de dieren, vonden de honden nadat zij geblaf hoorden uit de deels ondergelopen kennels. De honden, kruisingen tussen Mechelse en Duitse herders, werden in draagboxen aan boord van de rubberbootjes gehaald en vervolgens in veiligheid gebracht.

De fokker toonde zich opgelucht over de redding van haar honden. ,,Zolang de dieren en onze medewerkers het allemaal goed maken, is dat het belangrijkst. De rest is allemaal vervangbaar.” Na het evacuatiebevel had zij met enkele van haar honden een veilig heenkomen gezocht en de hulpdiensten gebeld in de hoop dat die de achtergebleven honden ook in veiligheid konden brengen.