Twintig personen door Turkije aangeklaagd voor gruwelmoord op Saoedische journalist Khashoggi

VIDEOTurkije klaagt twintig personen aan voor betrokkenheid bij de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. De openbaar aanklager in Ankara heeft de aanklachten ingediend. Khashoggi werd in 2018 door een moordcommando om het leven gebracht in het Saoedische consulaat in Istanboel.

Onder de aangeklaagden zijn het vroegere hoofd van de Saoedische inlichtingendienst en een vroegere adviseur van het koningshuis. Die werden eerder in eigen land vrijgesproken, maar worden nu opnieuw beschuldigd van het beramen van moord met voorbedachten rade met monsterlijke bedoelingen.



De 59-jarige journalist Khashoggi schreef geregeld kritische columns over Saoedi-Arabië, onder meer voor The Washington Post. Hij werd op 2 oktober 2018 in het Saoedische consulaat in Istanboel opgewacht door een team uit Riyad, gedood en in stukken gesneden.

Jamal Khashoggi schreef regelmatig kritisch over Saoedi-Arabië.

Doodstraffen

Khashoggi was naar het consulaat gekomen om een aantal documenten op te halen voor zijn aanstaande huwelijk met zijn Turkse verloofde. De vrouw stond buiten te wachten. Saoedische functionarissen hielden vol dat Khashoggi het gebouw wel degelijk had verlaten. Later was de lezing dat hij was omgekomen bij een vechtpartij.



Na internationale druk gaf Saoedi-Arabië de moord op Khashoggi toe. Het land heeft acht mensen veroordeeld, van wie vijf tot de dood. Drie anderen kregen zware celstraffen. Een belangrijke adviseur van het koningshuis, Saud al-Qahtani, was een van de verdachten, maar werd vrijgesproken.

Demonstranten voor het Saoedische consulaat in Istanboel roepen om gerechtigheid voor Khashoggi.

Kroonprins ontkent

Het vermoeden bestaat dat de Saoedische kroonprins, Mohammed bin Salman, de opdracht tot het plegen van de moord heeft gegeven. Saoedi-Arabië ontkent ten stelligste dat de prins betrokken was bij de koelbloedige afrekening. De openbaar aanklager vond geen bewijs tegen personen rond de prins.



Bin Salman nam, in een documentaire van de Amerikaanse omroep PBS, wel omfloerst de verantwoording voor de moord op de journalist op zich. In het programma zei de kroonprins dat hij zich verantwoordelijk voelt, omdat de aanslag plaatsvond terwijl hij ‘aan het roer’ stond. Het was de eerste keer dat hij iets over de moord zei.



Op de vraag hoe de moord kon worden gepleegd zonder dat hij er persoonlijk van op de hoogte was, antwoordt Bin Salman: ,,We hebben miljoenen inwoners, en drie miljoen werken er voor de overheid.” Van de gruweldaad zijn ook geluidsopnames gemaakt, waarop te horen is hoe een arts Khashoggi in stukken snijdt.