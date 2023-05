Twitter blokkeert berichten in Turkije tijdens verkiezingen: ‘Geen vrije meningsuiting maar censuur’

,,In een reactie op juridische procedures en om ervoor te zorgen dat Twitter toegankelijk blijft voor het Turkse volk, hebben we ingegrepen om de toegang tot sommige berichten in Turkije te beperken”, meldde de afdeling voor internationale zaken van het bedrijf in een tweet.



Veel twitteraars reageerden verbolgen en verbaasd, vooral omdat eigenaar en topman Musk zichzelf graag presenteert als aanhanger van ‘absolute’ vrijheid van meningsuiting.



,,De dag voor cruciale verkiezingen in Turkije lijkt Twitter toe te geven aan de eisen van de autocratische leider, Erdogan, en censuur toe te passen op het platform”, twitterde Schiff, Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden. ,,Gezien het totale gebrek aan transparantie van Twitter kun je moeilijk anders concluderen dat Musks beloftes over vrije meningsuiting er opnieuw niet meer toe doen.”