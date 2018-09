Twitter doet complotdenker Alex Jones permanent in de ban

Justitie Italië doet onderzoek naar 20 mensen na brugramp Genua

16:15 Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar twintig personen die na de brugramp in Genua worden verdacht van dood door schuld. Het gaat om mensen uit de top van wegbeheerder Autostrade per l'Italia, dat de brug exploiteerde, en ambtenaren van het Italiaanse ministerie van Transport. Bij het instorten van de brug in augustus kwamen 43 mensen om het leven.