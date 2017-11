Twittermedewerker wiste account van Donald Trump na klachten

Heel lang duurde de radiostilte van Trump niet. Minuten later stuurde hij alweer tweets uit over zijn belastinghervormingen en fraude bij de Democraten. Trump gebruikte het sociale medium veelvuldig om zijn mening en frustraties te ventileren. De president heeft ruim 41 miljoen volgers op zijn persoonlijke account, daarnaast volgen zo'n 20 miljoen twitteraars hem op.



Gisteren kleunde Trump flink mis door een filmpje door te sturen dat Jayda Fransen, een leidster van het extreemrechtse Britain First. In het filmpje, afkomstig uit Nederland, is een mishandeling te zien. 'Moslimmigrant slaat Nederlandse jongen op krukken in elkaar', luidde het bijschrift van Fransen. De Nederlandse ambassade in Washington wees Trump al snel op het feit dat de minderjarige verdachte uit het filmpje ‘in Nederland is geboren en getogen’ en veroordeeld.



De retweets leverden Trump forse kritiek uit Groot Brittannië op. Britse politici, waaronder premier May, waren niet te spreken over de berichtjes en sommigen eisten excuses. ,,Het is fout dat de president dit gedaan heeft'', liet een woordvoerder van May weten. Geheel in stijl stuurde Trump daarop een tweet aan May, met de tekst: 'Let niet zo op mij, beter leg je de focus op het radicale islamitische terrorisme dat plaatsvindt in Groot-Brittannië. Bij ons gaat alles prima hoor.'