Tyfoon raast door Azië: ruim 100 doden in India, zwaargetroffen China zet zich opnieuw schrap

videoNoodweer in de westelijke Indiase deelstaat Maharashtra heeft zeker 112 mensen het leven gekost. Tientallen anderen worden nog vermist. De afgelopen dagen is er een recordhoeveelheid regen gevallen tijdens de moesson, het jaarlijkse regenseizoen, met talloze overstromingen en landverschuivingen tot gevolg. Ook China, dat afgelopen week zwaar getroffen werd door noodweer, kan haar borst weer natmaken: tyfoon In-Fa komt er (weer) aan en doet ook Japan en Taiwan aan.

In India staat het dodental inmiddels op zeker 112, worden nog tientallen mensen vermist en zijn honderden plaatsen van de buitenwereld afgesloten. Ze hebben geen stroom en drinkwater meer. Regionale media meldden dat dit de heftigste regenval in Maharashtra is in de afgelopen veertig jaar. ,,Het regent meer dan de bekende limieten”, zegt de hoogste minister van de deelstaat, Uddhav Thackeray. ,,Dit is een ongekende crisis.” Volgens de weersvoorspellingen blijft het de komende dagen nog flink regenen in het gebied.

,,Dammen en rivieren stromen over. We moeten zelfs water doorlaten bij dammen. Mensen die aan de rivier wonen, worden geëvacueerd naar hoger gelegen plekken.

Een oudere vrouw in Satara, in de westelijke Indiase deelstaat Maharashtra, wordt geëvacueerd door reddingswerkers.

Tientallen doden en vermisten

Zeker 47 mensen kwamen om door landverschuivingen in de regio Raigad. Door de grote hoeveelheid regen is de grond op veel plaatsen veranderd in modder en begint die te verschuiven. Het plaatsje Taliye, zo'n 180 kilometer ten zuidoosten van Mumbai, kreeg met zo'n modderstroom te maken. Ruim vijftig mensen overleden bij negen andere landverschuivingen in andere delen van deelstaat Maharashtra. Zo'n vijftien mensen kwamen om het leven bij ongelukken veroorzaakt door de zware regenval. Van tientallen mensen is bekend dat ze nog vastzitten in hun woning, tientallen anderen worden vermist. Het dodental kan dus nog flink oplopen.

Honderden mensen zijn de laatste dagen al gered door de luchtmacht en de marine. Door het noodweer is veel infrastructuur verwoest. Wegen, bruggen en gebouwen zijn verdwenen. Dat, en het vele water, maken reddingsoperaties moeilijk.

De zware regenval tijdens de moesson zorgt er ook voor dat de aangrenzende deelstaten Karnataka en Telangana te maken hebben met overstromende rivieren. De lokale autoriteiten houden er volgens de Indiase regering de vinger aan de pols.

Kolhapur, in de Indiase deelstaat Maharashtra.

China

Ook andere delen in Azië hebben de laatste dagen te maken met noodweer. In de Chinese provincie Henan zijn zeker 51 mensen om het leven gekomen. De heftige regenbuien, onder meer veroorzaakt door tyfoon In-Fa, trekken er nu noordwaarts. Het slechte nieuws: de tyfoon trekt nu opnieuw op in de richting van het land en zal er mogelijk zondag of maandag de oostkust van het land raken.

De afgelopen drie dagen viel op sommige plekken in Henan evenveel regen als normaal gesproken in een jaar valt. Veel wegen zijn verwoest en een groot deel van de getroffen provincie is overspoeld met een laag modder. In provinciehoofdstad Zhengzhou stroomden drie dagen geleden autowegen over en het metrostelsel vol. Zeker twaalf personen kwamen daarbij om het leven, meer dan 500 reizigers werden er gered. In de stad met 12 miljoen inwoners, werden ruim 400.000 mensen geëvacueerd. Veel mensen zijn met speciale boten of met helikopters in veiligheid gebracht. Op videobeelden is te zien dat op sommige plekken alleen nog boomtoppen boven het water uitkomen. Op de Chinese staatstelevisie werd gezegd dat de schade is opgelopen tot ongeveer 9 miljard euro.

Reddingswerkers in de Chinese provinciehoofdstad Zhengzhou.

Tyfoon In-Fa

Tyfoon In-Fa nadert nu de oostkust van China. Daar hebben uitlopers van de storm al veel regen uitgestort, net als op Taiwan, de Filipijnen en de zuidelijke eilanden van Japan. Op de Filipijnen had het ook overstromingen en landverschuivingen tot gevolg.

Het Chinese meteorologische centrum verwacht dat de storm in de oostelijke regio zal blijven rondhangen en daar komend weekend voor langere periode voor veel regenval kan zorgen. Bij periodes van vloed zijn er overstromingswaarschuwingen van kracht aan de Oost-Chinese kust. Vissersboten worden gevraagd in hun havens te blijven en mensen die woonachtig zijn in lager gelegen gebieden worden geëvacueerd.

Volledig scherm © AFP

Het Raigad-district in Maharashtra.

