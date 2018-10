Tyfoon Yutu op weg naar de Filipijnen

Doodstraf tuinman Kenia voor moord op Nederlan­der (77)

6:30 Een tuinman in Kenia is ter dood veroordeeld vanwege de moord op de Nederlandse Jacobus Van Der Goes die daar al jaren woonde. Een handlanger van de dader heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen, meldt de Keniaanse krant de Daily Nation.