‘U moet sterk zijn!’ Taiwan rouwt om slachtoffers van dodelijke treincrash

Mensen huilden terwijl ze tussen de beschadigde koffers zochten naar de spullen van familieleden. De verwachting is dat het meerdere dagen gaat duren voordat de oorzaak van het ongeluk is achterhaald. Inspecteurs zullen daarvoor ook getuigen horen. Zolang het onderzoek loopt zullen ook geen officiële videobeelden van de ontsporing worden vrijgegeven.



Overlevenden vertelden verslaggevers dat de machinist voor de ontsporing meerdere keren de noodrem bediende. Een ander zei tegen een televisieploeg dat de trein voor de bocht versnelde. De zes jaar oude trein is speciaal gebouwd om het ruige terrein van het eiland met hoge snelheid te kunnen doorkruisen. De topsnelheid ligt op 150 kilometer per uur en de wagons kantelen mee zodra een bocht wordt genomen.



De trein onderging in 2017 een inspectie en groot onderhoud, aldus de directeur van de Taiwanese spoorwegen, Lu Chieh-shen. Lu heeft vandaag zijn ontslag aangeboden. Of het ontslag wordt geaccepteerd is nog niet duidelijk. De kans bestaat dat hem gevraagd wordt aan te blijven zolang het onderzoek naar de ramp loopt.