Uitbraak mazelen in Brazilië: 1200 besmettingen en zeker 6 doden

De Johnsons ook in Amerika niet veilig voor vervolging in zaak Ivana Smit

14 augustus Het echtpaar Alexander en Luna Johnson, betrokken bij de zaak van het in Maleisië overleden Nederlandse model Ivana Smit, is ook in Amerika niet veilig voor eventuele strafvervolging. Er bestaat een uitleveringsverdrag en ook kan het stel in Amerika vervolgd worden voor de dood van Ivana.