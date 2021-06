Uitgebrand vrachtschip deels gezonken voor kust Sri Lanka: enorme milieuramp dreigt

videoEen uitgebrand vrachtschip is deels gezonken voor de kust van Sri Lanka. Doordat chemicaliën en plastic zijn gaan branden en lekken, is de natuurschade enorm, aldus de marine. Maar door lekkende olie uit tanks wordt het mogelijk een nog grotere milieuramp. De olie stroomt al het water in.

De Sri Lankaanse regering heeft woensdag de visserij stopgezet langs de kustlijn van het eiland. Honderden soldaten zijn ingezet om de getroffen stranden schoon te maken.

De in Singapore geregistreerde MV X-Press Pearl, met 1486 containers aan boord, waaronder 25 ton salpeterzuur, samen met andere chemicaliën en cosmetica, lag voor anker voor de westkust van Sri Lanka toen op 20 mei na een explosie brand uitbrak. Vlammende containers beladen met chemicaliën tuimelden vanaf het dek van het schip in zee terwijl de hulpdiensten de brand in de daaropvolgende twee weken probeerden te bedwingen. De brand werd na dertien dagen geblust.

Volledig scherm Het containerschip dat dreigt te zinken nabij Sri Lanka. © AP

Het schip telde 25 bemanningsleden, onder wie Filipijnen, Chinezen, Indiërs en Russen. Zij konden allemaal op tijd van boord komen. De kapitein en enkele andere bemanningsleden mogen Sri Lanka vooralsnog niet verlaten. Zij moeten wachten op uitkomsten van een onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Zinken

Het vaartuig begon woensdag vroeg te zinken. Een bergingsploeg probeerde het schip nog naar dieper water weg van de kust te slepen, maar die poging werd na enkele uren gestaakt. ,,Het slepen van het in brand gestoken X-Press Pearl-schip werd stopgezet, omdat de achterkant van het schip de zeebodem raakte”, vertelde een marinewoordvoerder. ,,De marine bereidde zich voor op een olieramp toen het schip zonk.”

Ook voor de plaatselijke visserij is de explosie van het schip een doodsteek. ,,We kunnen de zee niet in, wat betekent dat we niet de kost kunnen verdienen", zegt Joshua Anthony, hoofd van een regionale visserijbond.

De MV X-Press Pearl verliet op 15 mei de haven van Hazira in India en was via Colombo op weg naar Singapore.

