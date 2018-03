Uitslag presidentsverkiezingen Rusland volstrekt oninteressant

Antwerpse tram met fans Gers Pardoel mikpunt van vandalen

14:56 Een tram met fans van Gers Pardoel is gisteravond in Antwerpen na afloop van het concert van de Brabantse zanger beschoten of met stenen bekogeld. Daarbij werden enkele ruiten verbrijzeld, meldt de krant Het Laatste Nieuws. De politie onderzoekt de zaak.