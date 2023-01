Uitspraak Hooggerechtshof South Carolina tegenslag voor anti-abortusbeweging

Voor het eerst sinds het Amerikaanse federale Hooggerechtshof vorig jaar besliste om het grondwettelijk recht van vrouwen op abortus te vernietigen , heeft een Hooggerechtshof in een deelstaat geoordeeld dat de lokale grondwet de inwoners dat recht wel garandeert. De beslissing is een grote tegenslag voor de tegenstanders van abortus.

Kort na de uitspraak van het Hooggerechtshof in Washington vorig jaar, werd in South Carolina gestemd over een wet die abortus na de zesde week van de zwangerschap verbood. Die wet, de zogenoemde heartbeat ban, is nu verworpen. ,,We zijn van oordeel dat het recht op privacy zoals beschreven in onze grondwet de beslissingen omvat van vrouwen om een abortus te ondergaan”, aldus het hof.

Een gelijksoortige redenering werd in 1973 gevolgd door het Amerikaanse Hooggerechtshof in de bekende zaak Roe vs. Wade. Daarmee kregen Amerikaanse vrouwen het recht een abortus te laten uitvoeren. Maar in juni vorig jaar volgde een historische ommekeer: het oordeel in Roe vs. Wade was verkeerd, volgens het federale Hof en staten kregen de vrijheid om naar eigen inzicht wetgeving hierover vast te leggen.

Verschillende conservatieve staten, vooral in het zuiden en het centrum, hadden wetgeving klaarliggen om de toegang tot abortus moeilijker, tot zelfs zo goed als onmogelijk te maken. Die wetten werden de afgelopen maanden vanwege de hoge urgentie tijdelijk geblokkeerd, in afwachting van inhoudelijke beslissingen. Het Hooggerechtshof in South Carolina had donderdag als eerste zijn oordeel klaar.

,,Dit is een gigantische overwinning voor de bescherming van legale abortussen in het zuiden”, aldus de organisatie Planned Parenthood, die meerdere abortusklinieken heeft.

Het ziet er echter niet naar uit dat de kwestie in South Carolina met dit oordeel beslecht wordt. Zo zegt het Hooggerechtshof dat het recht op privacy kan worden ,,beperkt” op voorwaarde dat dit op een ,,redelijke” manier gebeurt. Dat opent de mogelijkheid voor eventuele nieuwe beperkingen die op staatniveau opgelegd worden.