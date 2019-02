Uitstel brexit: gaat dat ervan komen?

De enige manier om op tijd te vertrekken is zonder deal: een chaotische brexit zonder afspraken. Maar dat rampscenario wil bijna iedere Britse parlementariër voorkomen. En dus wordt er openlijk gepraat over uitstel. Hoe lang, daar zijn de meningen over verdeeld: Britse regeringsbronnen hebben het over een paar maanden. In Brussel fluisteren ze over jarenlange vertraging.