Uitvinder van het rood-witte afzetlint overleden

Sporleders overlijden werd door zijn eigen bedrijf BAS Verkehrstechnik bekend gemaakt. De Duitser deed talloze uitvindingen op het gebied van transport en veiligheid, waaronder dus het gekleurde plastic lint dat voor van alles wordt gebruikt: van het afbakenen van bouwplaatsen, crimescenes, tot het markeren van ongevallen. Tijdens een interview in 2015 vertelde de krasse Sporleder aan het Duitse persbureau DPA dat het idee voor zijn beroemde uitvinding ontstond bij het ophangen van zijn wasgoed. Hij bevestigde twee gekleurde plastic linten aan een waslijn en creëerde zo het eerste afzetlint. Hij vermarkte zijn uitvinding via zijn eigen in de jaren 50 gestarte bedrijf BAS Verkehrstechnik.

Waterbommen tegen bosbranden

BAS, dat tegenwoordig 600 medewerkers telt, levert apparatuur zoals slagbomen en wegwijzers voor bouwplaatsen in heel Duitsland. Zijn bekende rood-witte lint is ondertussen wereldwijd in elke bouwmarkt of ijzerwinkel verkrijgbaar.



Behalve het lint bedacht Sporleder onder meer een knipperende waarschuwingslamp en waterbommen tegen bosbranden. Die blusbommen bedacht hij toen zijn eigen regio Hannover in 1978 door zware bosbranden geteisterd werd. Nadat de bommen op zijn instructies door BAS-werknemers gebouwd waren, gaf Sporleder ze aan de Duitse Bundeswehr, het leger, om ze aan helikopters te bevestigen. ,,Zo konden kleine brandhaarden van grote hoogte veel beter bestreden worden”, herinnert de Duitse uitvinder zich in een interview met de Hannoversche Allgemeine uit 2011.



Sporleder is op 21 mei al overleden. Zijn bedrijf maakte het nieuws vandaag echter pas bekend.