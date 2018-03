Uitvinder van zenuwgas waarmee spion werd vergiftigd heeft spijt

,,We veroordelen deze aanval met verboden chemische wapens ten stelligste'', aldus de vertrekkende Duitse minister Sigmar Gabriel (Buitenlandse Zaken). ,,Als blijkt dat Rusland erachter zit, zou dat een bijzonder ernstig incident zijn.'' De minister gaf aan dat Duitsland solidair is met de Britse regering.



Ook Frankrijk veroordeelt de aanslag. ,,De poging in Salisbury twee Russische burgers te vermoorden met een militair soort zenuwgas is een totaal onacceptabele aanval'', stelde een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring, waarin overigens niet werd gerept over de mogelijke Russische betrokkenheid.



De Amerikaanse president Donald Trump zou tijdens een telefoongesprek met de Britse premier Theresa May zijn steun hebben toegezegd. ,,President Trump zei dat de VS vierkant achter het Verenigd Koninkrijk staan. Hij vindt ook dat de Russische regering ondubbelzinnig moet laten weten hoe dit zenuwgas gebruikt kon worden'', stelde de woordvoerder van May in een verklaring.



Nederland veroordeelt eveneens de zenuwgasaanval. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zegt verder de Britten volledig te steunen bij hun zoektocht naar de waarheid. Nederland staat achter het Britse volk en premier Theresa May, schrijft Blok op Twitter.