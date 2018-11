Unicef: dringend hulp nodig voor twee van de drie kinderen Centraal-Afrikaanse Republiek

‘Bedrijf Trump wilde Poetin penthouse geven’

4:20 De Trump Organization, de holding waarin de zakenbelangen van de Amerikaanse president Donald Trump zitten, heeft in 2016 voorgesteld om de Russische president Vladimir Poetin een penthouse ter waarde van vijftig miljoen dollar te geven in de Trump Tower die het bedrijf in Moskou wilde bouwen. Zo wilde het bedrijf zich verzekeren van Russische toestemming en tevens de prijs opdrijven.