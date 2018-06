Update: 4 gewonden bij schietpartij centrum Zweedse stad Helsingborg

Grond Woodstock omgespit: schatten van festival gezocht, kapotte glazen gevonden

13:51 Een weide in Bethel, een dorp in de Amerikaanse staat New York is niet de eerste locatie waar je aan denkt voor archeologisch onderzoek. Maar toch, het is historische grond want hier werd in augustus 1969 een van de allerberoemdste popfestivals ooit gehouden: Woodstock.