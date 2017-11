Uur van de waarheid voor ex-piloot Julio Poch

De piloot, die jarenlang voor Transavia vloog, heeft altijd ontkend dat hij aan de 'vluchten des doods' heeft meegewerkt. ,,Ik ben met kerst weer thuis'', zei hij onlangs nog vastberaden in een van zijn laatste interviews op de radio. Het Argentijnse Openbaar Ministerie eiste twee jaar geleden levenslang tegen hem. Volgens haar was Poch betrokken bij het laten verdwijnen van circa 4.000 tegenstanders van het militair regime in Argentinië in de periode 1976-1983. De slachtoffers werden verdoofd uit vliegtuigen gedumpt boven de Río de la Plata of de Atlantische Oceaan. Dat gebeurde vanuit de marineschool (ESMA) in Buenos Aires.