Vaccinlokkertjes in VS worden steeds lucratiever: van biertje tot loterijprijs van 1 miljoen

Steeds meer bootvluch­te­lin­gen bereiken Italiaans eiland Lampedusa

10 mei De Italiaanse autoriteiten zien opnieuw een toename aan bootvluchtelingen die via de Middellandse Zee Europa proberen te bereiken. Alleen al dit weekeinde bereikten ruim 1.400 migranten het Italiaanse eiland Lampedusa, dat tussen Noord-Afrika en Sicilië ligt. Een ngo waarschuwt dat nog enkele honderden anderen in moeilijkheden verkeren in Maltese wateren.