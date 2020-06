Vader (31) laat kinderen vijf uur achter in snikhete truck, kleuters overleven het niet

Twee Amerikaanse kinderen die door hun vader vijf uur lang in een snikhete vrachtwagen zijn achtergelaten, hebben het drama niet overleefd. De 31-jarige Dustin Lee Dennis is opgepakt op verdenking van moord met voorbedachten rade. Hij liet het voertuig op slot en stelde zijn kinderen bloot aan temperaturen die opliepen tot zestig graden.

De uit Tulsa afkomstige Dennis (31) vertelde de politie dat hij met zijn kinderen naar de winkel was gereden om boodschappen te doen. Toen hij thuiskwam, vergat hij zijn kinderen uit de truck te halen en viel op de bank in slaap. Eenmaal wakker geworden raakte Dennis in paniek omdat hij thuis zijn kinderen niet meer kon vinden. Tot hij in de vrachtwagen keek en zijn kinderen roerloos op de grond zag liggen.

Dennis haalde de twee kleuters, Teagan en Ryan van drie en vier jaar oud, uit de truck en legde ze in de woonkamer neer. Dennis waarschuwde de ambulance omdat de kleuters nergens meer op reageerden. Toegesnelde hulpverleners probeerden door middel van reanimatie de slachtoffertjes nog te redden, maar ze bleken al overleden.

Crowdfunding

Politie en justitie onderzoeken nog de officiële doodsoorzaak, maar inmiddels staat vast dat de temperatuur in de vrachtwagen hoog was opgelopen. Vermoedelijk zijn de kinderen aan de gevolgen van oververhitting overleden. De politie neemt het Dennis kwalijk dat hij zijn kinderen onder een blakende zon in een afgesloten auto heeft achtergelaten.

Uit verklaringen van buurtbewoners is gebleken dat Dennis zijn vrachtwagen op slot deed en naar binnen ging zonder de kinderen eruit te halen. De man is opgepakt en zijn borg is vastgesteld op 750.000 dollar, omgerekend zo’n 665.000 euro. Twee dagen vóor het drama plaatste Dennis nog een emotioneel eerbetoon voor zijn kinderen op Facebook.

,,Ik kan niet geloven dat ze van mij zijn. Ik hou zoveel van ze en niemand ter wereld kan me ooit zo geliefd laten voelen als zij. Ik hoop dat onze band alleen maar sterker wordt, ik hoop dat ze me altijd willen bellen om te praten of om advies te vragen”, schreef hij onder meer.

Ondertussen is de zus van de moeder van de twee kleuters een crowfundingsactie begonnen om de begrafenissen te kunnen bekostigen. ,,Er zijn geen woorden om ons verdriet of waar mijn zus nu doorheen gaat te beschrijven. Niemand verwacht zoiets mee te maken”, stelt de tante.

Maxi-Cosi

Er zijn de afgelopen jaren vaker initiatieven geweest om het probleem van vergeten kinderen aan te pakken. Maxi-Cosi, een bekend fabrikant van autostoeltjes, bracht dit jaar een zitkussen op de markt dat ouders waarschuwt als ze de auto hebben verlaten terwijl het kinderzitje nog bezet is. Dit zogeheten e-Safety-kussen past in de meeste autostoelen en maakt gebruik van elektronische druksensoren.