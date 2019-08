Vader die elke week 2600 km reed om ontvoerd kind te zien, heeft dochtertje terug

Callie (16) won 2 miljoen euro en gaf alles uit aan verkeerde vrienden: ‘Ik ben misbruikt’

27 augustus Amper 16 jaar was Callie Rogers toen ze in de loterij een bedrag van 1.875.000 pond (een slordige twee miljoen euro) won. Het meisje was zo overweldigd door de megawinst dat ze niet altijd meer de juiste beslissingen nam. Zo verbraste ze haar geld onder meer aan snelle wagens en nam ze foute ‘vrienden’ in vertrouwen. Gevolg is dat ze nu - zestien jaar later - financieel compleet aan de grond zit, maar ‘gelukkiger dan ooit’ is.