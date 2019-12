Vader doodgereden jongen (11): Normaal breng ik hem elke dag met auto naar school

video Schilderij na 23 jaar teruggevon­den in tuin van museum waar het verdween

19:56 Een schilderij, vermoedelijk van de Oostenrijkse kunstenaar Gustav Klimt, is na bijna 23 jaar teruggevonden. Bildnis einer Frau werd gisteren in de tuin van een museum in het Italiaanse Piacenza ontdekt, nadat het daar in 1997 verdwenen was. Tuinmannen vonden het toen ze aan het opruimen waren.