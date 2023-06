Vader en twee kinderen komen om bij woningbrand in Gent, moeder overleeft sprong uit raam

De brandweer in Gent kreeg omstreeks 11.30 uur de noodoproep binnen over de brand. De kazerne bevindt zich slechts 500 meter verderop, maar toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen al uit de woning. Ook volgens de buren van het gezin ging alles heel snel. ,,We hoorden geschreeuw, we dachten eigenlijk dat er ruzie was. Maar dan was er plots een knal op de benedenverdieping en de vlammen sloegen onmiddellijk uit de ramen. De vader is nog naar boven gerend om de kinderen te redden.” Naar verluidt waren er ook twee honden in het huis, en zou één daarvan ook omgekomen zijn.