Vader grote hit met instructiefilmpjes: 1,4 miljoen abonnees binnen anderhalve maand

Kenney zette het Youtube-kanaal ‘Dad, How do I? ’ anderhalve maand geleden op. Deze week gaat de Amerikaan viral met zijn uitlegfilmpjes. Inmiddels volgen 1,39 miljoen mensen de filmpjes van Kenney en dat aantal loopt in hoog tempo op.

Uitlegvideo's

Met het Youtube-kanaal wil Kenney kinderen die opgroeien zonder ouders helpen met bepaalde basisklusjes. Hij geeft tips aan de kijkers over hoe je deze taken het makkelijkst uit kan voeren. De Amerikaan weet hoe het is om op te groeien zonder ouders. Zijn moeder was een alcoholist en zijn vader verliet hem op zijn dertiende. Door de coronacrisis heeft de Amerikaan nu genoeg tijd om de filmpjes te maken en dat valt in de smaak.