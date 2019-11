Vader laat tatoeage zetten van ‘huilbaby’ die hij zelf doodsloeg: ‘Ik sta ermee op en ga ermee slapen’

Stuipen

Een van de kindjes kreeg op zeker moment stuipen en werd naar het ziekenhuis in Deinze gebracht. Daar bleek hij vocht in zijn hoofdje te hebben. En een scan bij zijn broertje onthulde dat die een schedelbreuk had opgelopen. Een van de jongens overleefde het niet, de andere kroop door het oog van de naald maar leed volgens de rechter in eerste aanleg ‘een zware fysieke en psychische impact’.



Begin dit jaar pleitte de verdediging van de vader voor een celstraf met uitstel en dat doet ze nu opnieuw. Volgens zijn advocaten is hij een zorgzame vader. ,,Hij hield zielsveel van de jongens, maar de situatie van onmacht en extreme stress is hem te veel geworden. Het ging om een overdreven reactie door het ontroostbare karakter van de huilbaby’s”, klonk het volgens Het Nieuwsblad.