Vader slaat per ongeluk 6-jarige dochter dood met golfballetje

Op een golfbaan in de Amerikaanse plaats Orem (Utah) is een 6-jarig meisje om het leven gekomen door een golfbal die door haar vader was weggeslagen. Het kind, Aria Hill, keek op een afstand van 20 meter toe vanuit een karretje en werd vol geraakt door het projectiel.

Nadat ze was geraakt brak volgens Amerikaanse media zoals CNN en ABC News grote paniek uit op de greens van de Sleepy Ridge Golf Course waar het tragische incident gisteren plaatsvond. Het slachtoffertje werd vervolgens in kritieke toestand per traumahelicopter naar het ziekenhuis gebracht waar het meisje korte tijd later overleed. Waar ze precies werd geraakt, is niet officieel bekendgemaakt. Een lokale zender meldt echter dat het kind vol op de achterkant van haar schedel, ter hoogte van de overgang naar de nek, is geraakt.

Volgens de politie gaat het om een noodlottig ongeval waarbij geen enkele opzet een rol speelde. De vader - een ervaren amateurgolfer - is dan ook, na een korte ondervraging, niet aangehouden. Het incident zal wel worden onderzocht door de lokale autoriteiten. De golfclub is na het incident tijdelijk gesloten en gaat de veiligheidsmaatregelen de komende tijd tegen het licht houden. Zo gaan stemmen op om kleine, kwetsbare kinderen de toegang tot het terrein voortaan te ontzeggen. Of hun afstand tot spelers met regels te vergroten.

De familie van Aria Hill is ontroostbaar en heeft nog niet gereageerd. Volgens haar oom David Smit, ging het meisje vaak met haar vader naar de golfbaan. ,,De vader beschouwde zijn dochtertje als ‘golfmaatje’. Ze ging altijd met plezier mee”, aldus Smith tegen de nieuwssite Deseretnews. ,,Vader en dochter beschouwden het golfen als een fijn en belangrijk samenzijn.”