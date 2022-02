Vader van Jesse (5) die overleed in spoortunnel Antwerpen: ‘Hij was dol op treinen’

Rechtbank Amsterdam behandelt dinsdag overleve­ring verdachte moord op kleuter Dean (4)

Dave De K., die in Nederland in de cel zit maar in België berecht zal worden voor de ontvoering en dood van de 4-jarige Dean Verberckmoes, verschijnt dinsdag voor de Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam, die zal beslissen over zijn overlevering. De uitspraak wordt twee weken later verwacht en tegen de beslissing is geen beroep mogelijk.

7 februari