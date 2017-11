Vader van vermoorde zoon laat granaten ontploffen in rechtbank Oekraïne

'Berlusconi kocht voor tien miljoen euro valse verklaringen in zedenzaak'

21:13 De voormalige president van Italië Silvio Berlusconi staat binnenkort weer eens voor de rechter. Hij is aangeklaagd voor omkoping van getuigen in zijn strafzaak. In die zaak werd hij verdacht van het hebben van betaalde seks met een minderjarige. Berlusconi zou zeker tien miljoen euro neer hebben gelegd om valse verklaringen te krijgen.