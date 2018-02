Vader vecht voor gratie zoon die moeder en broer liet vermoorden

Japan is veiligste plek om te worden geboren; Pakistan op laatste plaats

2:01 Dat niet elk kind dezelfde start in het leven krijgt, blijkt eens te meer uit een rapport over zuigelingensterfte van Unicef. Kinderen geboren in Japan, IJsland en Singapore hebben de grootste overlevingskans. In Pakistan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Afghanistan overlijden procentueel de meeste baby's voor ze een maand oud zijn.