Vader verliest dochtertje in trein en vindt haar 20 jaar later terug: ‘Hij smeekt om vergeving’

Een even zo ontroerende als bizarre familiehereniging in Wit-Rusland: een vader en zijn dochter zijn na twintig slopende jaren weer samen nadat ze elkaar tijdens een treinreis uit het oog waren verloren. De politie hield er rekening mee dat de man en zijn echtgenote de destijds 4-jarige Yulia Gorina om het leven hadden gebracht. Het meisje bleek in werkelijkheid 900 kilometer verderop te zijn beland en werd al die jaren door een adoptiefamilie opgevoed.

De nu 24 jaar oude Yulia verdween in 1999 op mysterieuze wijze uit een trein die tussen hoofdstad Minsk en Asipovichy reed. Haar vader was tijdens de reis in slaap gevallen en ging ervanuit dat iemand met kwade bedoelingen het meisje had meegenomen. In werkelijkheid belandde Yulia in Ryazan, een Russisch stadje dat 200 kilometer buiten Moskou ligt. Ze werd gevonden aan de kant van een spoorweg. De lokale politie probeerde met man en macht de ouders te traceren, maar tevergeefs.

Het meisje werd ondergebracht bij pleegouders en daar als hun dochter opgevoed. Nu, precies twintig jaar later, heeft ze eindelijk haar biologische ouders gevonden. Dat gebeurde nadat haar nieuwe vriend, de 31-jarige Ilya Kryukov, via Google oude krantenartikelen vond waarin de verdwijning van Yulia uitgebreid aan bod kwam. Een DNA-test in het ziekenhuis wees definitief uit dat Yulia de dochter is van Viktor en Lyudmila Moiseenko.

‘We konden niet eens praten’

Het ontroerende familieverhaal domineert al de hele week alle kranten in Rusland en Wit-Rusland en ook Britse media als The Sun en Mirror pakken er groot mee uit. Zij schrijven dat de vader zijn dochter om ‘vergeving heeft gesmeekt’ omdat hij het zichzelf aanrekent haar te hebben kwijtgeraakt. ,,We waren allemaal in tranen’’, vertelt Yulia tegen Russische media. ,,We konden niet eens praten, maar huilden en omhelsden elkaar alleen maar. Mijn moeder liet me op haar schoot zitten alsof ik nog haar kleine meisje was.’’

De ouders van Yulia, beide bijna 60 jaar, zochten jarenlang verwoed naar hun verloren kind. ,,We namen dagenlang elke trein van Minsk naar Asipovichy en terug en vroegen aan passagiers of ze Yulia misschien hadden gezien. We doorzochten elke put waar ze in gevallen kon zijn, controleerden winkels, verlaten huizen. Alles, maar niets hielp.’’ Ook de politie nam de vermissing uiterst serieus en zette grote zoekacties op touw en verhoorde diverse getuigen.

Opvallende wending

Het onderzoek kreeg halverwege een opvallende wending toen de ouders plotseling als verdachten werden aangemerkt. Het onderzoeksteam vermoedde dat zij wellicht iets met de verdwijning van het meisje te maken hadden. Testen met een leugendetector leverden niets op en uiteindelijk werd het onderzoek door een gebrek aan bewijs stopgezet. Wat er wel is gebeurd, blijft tot op de dag van vandaag onduidelijk. Yulia heeft een vage herinnering dat ze tijdens de treinreis met een ander paar is meegereisd, maar daar blijft het bij.