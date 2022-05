Vakantie-eiland Cyprus treurt: Russen komen niet

update | met video Opperrech­ter VS: ‘Gelekt document over afschaffen abortus is authentiek, maar nog geen uitspraak’

Het Amerikaanse Hooggerechtshof bevestigt dat het uitgelekte ontwerpadvies waaruit blijkt dat het orgaan van plan is de twee rechterlijke uitspraken die een federaal recht op abortus in de Verenigde Staten garanderen te vernietigen authentiek is. Opperrechter John Roberts benadrukt wel dat het geen definitief standpunt is.

3 mei