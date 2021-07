Vakantiedrama in Frankrijk: Nederlander stikt in stukje vlees op terras van restaurant

Een vakantie in de Franse Loirestreek is voor een Nederlands echtpaar op leeftijd geëindigd in een nachtmerrie. De mannelijke helft van het stel (75) overleed vrijdagavond in Amboise op het terras van een Italiaans restaurant nadat hij zich had verslikt. ,,We hebben alles gedaan wat in ons vermogen lag maar konden zijn leven niet redden’’, zegt de aangeslagen directeur Arnoud Gourdon tegen deze site.

Hij kan er nog altijd niet over uit dat zijn collega's en hij er niet in slaagden het leven van de toerist te redden. ,,We hebben werkelijk alles in de praktijk gebracht wat we enkele maanden geleden leerden tijdens een EHBO-cursus maar het mocht niet baten’’, zegt de Fransman met een diepe zucht over de telefoon. Het kost hem hoorbaar moeite om over het drama te vertellen. ,,Gisteren ging het praten helemaal niet. We waren allemaal nog in shock en geen van ons had de nacht ervoor kunnen slapen.’’

Het tragische voorval vond vrijdag omstreeks 20.30 uur plaats op het terras voor restaurant La Scaleta. ,,We zagen opeens een man opstaan die zich overduidelijk had verslikt. Een collega rende meteen naar hem toe en nam hem in de speciale greep die we tijdens de EHBO-cursus hadden geleerd. Hoe vaak hij de voorgeschreven buikstoten ook uitvoerde, het hielp niet. Na een paar minuten verloor de Nederlander het bewustzijn’’, zegt Gourdon terugblikkend.

In afwachting van de komst van de hulpverleners, probeerden restaurantmedewerkers het slachtoffer te reanimeren. Ook dat lukte niet. Ambulancepersoneel slaagde er evenmin in. ,,Ze zijn ruim een uur met hem bezig geweest maar moesten toen opgeven. Een arts verklaarde de man daarna dood’’, legt de restaurantdirecteur uit.

Consternatie

Het drama veroorzaakte grote consternatie onder de andere restaurantbezoekers, vervolgt Gourdon. ,,Nadat we het terrasgedeelte waar de Nederlander lag met tafellakens hadden afgeschermd, evacueerden we de overige gasten naar binnen. Nederlandse toeristen die aan het tafeltje naast de man hadden gezeten, ontfermden zich over diens radeloze echtgenote. Zij sprak geen Frans. Nadat de Nederlander was doodverklaard, werd zijn stoffelijk overschot afgevoerd.’’

De weduwe van de man en het Nederlandse stel dat haar bijstond, vertrokken daarna. De restaurantmedewerkers en gasten bleven ontredderd achter. Wie daar behoefte aan had, kon psychische bijstand krijgen. Het latere slachtoffer at volgens Gourdon vlees en stikte in een stukje daarvan.

,,Het zal nog wel even duren voordat we dit gerecht weer kunnen serveren zonder aan de Nederlander te moeten denken. Het ergste vind ik dat we zijn leven niet hebben kunnen redden. We hebben helaas geen gegevens van de weduwe maar ik wil haar bij dezen condoleren met het verlies van haar man en heel veel sterkte wensen namens ons allemaal’’, zegt de directeur met een brok in zijn keel.