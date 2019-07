Vakantieposter moet Maddie terugbrengen

Madeleine McCann, die nu zestien jaar oud zou zijn, lijkt waarschijnlijk niet veel meer op de blonde peuter van wie nooit meer een spoor is vernomen. Op de website Find Maddie Campaign zijn daarom naast oorspronkelijke afbeeldingen ook verouderingsfoto’s gezet. Van het materiaal bestaan exemplaren in zeventien verschillende talen. Van Portugees en Italiaans tot Arabisch en Filipijns.



De McCanns, afkomstig uit het Engelse Leicestershire, hopen op deze wijze alsnog een gouden tip te krijgen. In de loop der jaren hebben talloze theorieën de ronde gedaan. ‘Maddie’, zoals de wereld haar leerde kennen, zou mogelijk zijn ontvoerd bij een mislukte inbraak in het appartement in de Algarve, het slachtoffer zijn geworden van een pedofielennetwerk of zijn weggegrist door een kinderhandelaar.